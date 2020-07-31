На сегодня у Киева есть специальная задача, связанная с приезжающими сюда молодыми людьми

Об этом в эфире «112. Украина» рассказал общественный деятель Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«У Киева есть спецзадача, потому что людям молодым негде заработать. Кто такие киевляне? Это вчерашний Донецк, Львов Черкассы и сегодняшний Чернигов или Бровары. Этим людям надо дать возможность, если у нас нет других мест, зарабатывать. Для этого должна расти капитализация всего города. Если у нас продают гостиницу "Днепр" за несчастные 40 миллионов, Это даже не смешно», — отметил он.

Пальчевский утверждает, что действия власти были стратегической ошибкой, которую те так и не признали. А теперь они будут приниматься за другие объекты инфраструктуры.

«Это была стратегическая ошибка. Вот если бы они продали эту гостиницу, и в фонд нашего народа внесли полмиллиарда долларов, я бы сказал: вот это по пацанячи. Вот сейчас они будут продавать припортовый завод в Одессе. Владимир Зеленский войдет в историю как человек, который закончит приватизацию. При чем закончит ее таким образом, как не обещал. Ведь он обещал сначала референдумы, а потом все большие решения. А вышло как обычно», — подчеркнул он.

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