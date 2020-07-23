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Украинцам урежут пенсию, жесткое предупреждение Пенсионного фонда: как не получить штраф

Пенсионеров в Украине предупредили о том, что в случае нарушения закона им будут угрожать штрафные санкции.

Так, пенсионеры в Украине, которые продолжают работать после выхода на отдых, будут получать другой размер выплат.

«В частности, в случае трудоустройства гражданина перерасчет пенсии с учетом нового прожиточного минимума для исчисления минимального размера или доплаты законодательством не предусмотрено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время назначения пенсии украинцев обязывают уведомлять о том, что они будут продолжать работу.

В ТКГ по Донбассу логоворились о прекращении огня

Договоренность о новых мерах контроля перемирия была достигнута в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в среду, 22 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале.

"Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня", - говорится в сообщении.

Достижение договоренности подтвердили и в так называемом МИД ДНР.

Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов также отметил, что меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля.

Гривна летит на дно, НБУ выдал новый жесткий курс валют: доллар и евро добьют украинцев

Курс валют в Украине 23 июля покажет невероятную слабость гривны, которую буквально «втопчут в грязь».

Так, доллар начнет торги с невероятного набора массы: +0,1151 грн за «вечнозеленый». К средине прошлого дня валюта уже достигла отметки в 27,7674 грн, а после обеда продолжила стремительное давление.

Евро пойдет еще дальше, пробив за сутки психологическую отметку. На старте он получит +0,5179 грн.

Курс валют от НБУ на 23 июля:

100 долларов — 2777,98 грн;

100 евро — 3218,98 грн.

Напомним, что украинцам изменят правила оформления пенсий, документ уже в Раде: "Для этого нужно..."

Как сообщала Politeka, Кравчук посчитал несправедливой пенсию в 18 тысяч гривен: "Сколько стою - столько дайте".

Также Politeka писала, что в Минсоцполитики назвали "нормальной" пенсию в 2700 гривен и дали совет.