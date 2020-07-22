Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, устроила новую фотосессию в белом бикини

В самом начале своей карьеры Настя выглядела заметно проще – до пластики и увеличения форм девушка была весьма скромной и милой. Постепенные изменения не только принесли ей уверенность в себе, но и славу.

Примечательно, что пять лет назад Анастасия даже получила предложение от компании Kanye West Clothing. С брендом, занимающимся производством модной одежды, дизайн новых моделей создает музыкант Канье Уэст, девушка решила посотрудничать на страх и риск.

Примечательно, что жена рэпера Канье — Ким Кардашьян, с которой так часто сравнивают саму Квитко. После этого карьера модели девушки заметно пошла вверх. Сейчас Анастасия рекламирует белье и купальники, поэтому в ее профиле много таких снимков, как звезда представила недавно. Позируя в белом бикини Анастасия выглядела весьма эффектно, ведь ее формы нельзя скрыть такими крошечными лоскутками ткани.

«Камон, детка, это просто шикарно», «№ 1 красивая девушка в мире 💖», «Представь п покажи что-то особенное для нас», «Мне нужно такое же горячее тело1», «Должно быть, это было до ее последнего удаления жира 🤣», «Sexy Baby!», «Просто идеальная малышка👅🍼», Настя, твои формы поглотили купальник❤️💕», «Вы не можете показать еще больше? Наверно нет, это уже будут плохие вещи 😂😂😂😂😂».

Также на странице звезды в Инстаграм появился яркий кадр из пляжного отдыха. Анастасия каждый день веселится на пляже, снимается в модных фотосессиях и даже устраивает рекламные видеоролики с различными товарами для поклонниц.

Девушка любит показывать свое тело без лишних украшений и смело заявляет после равнений со знаменитыми сестрами Кардашьян, что ей это не нравится, ведь она "гораздо лучше их".

В этот раз на солнечном фото Квитко блеснула формами в весьма смелом бикини синего цвета на тонких завязочках, что совсем не скрывало ее грудь, которая, как выразились фанаты, "вот-вот лопнет от напряжения".

«Попасть во Флориду бы, поразвлекаться на пляже также», «Ты такая любвеобильная женщина», «сводишь с ума, детка», «Настя, не шали!», « это просто мед 😙🔥🔥😙», «Невероятно соблазнительный и сладкий вид, Настя!», « Горячее чертовски упругое и сочное тело богини», - написали фанаты.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.