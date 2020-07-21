Модель, известная как русская Кардашьян, Анастасия Квитко в нижнем белье показала, чем соблазняет мужчин

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала новый горячий кадр на своей странице в Instagram.

На фотографии Анастасия Квитко в нижнем белье черного цвета позирует спиной к камере, такая одежда подчеркивает упругие формы - главное богатство модели. Девушка слегка изгибается и оборачивается через плечо с томным взглядом. С такого ракурса хорошо видно грудь, которую едва сдерживает тесный бюстгальтер. Образ Анастасии Квитко в нижнем белье довершили высокие лаковые сапоги, которые "русская Кардашьян" натянула почти до самых ягодиц.

В публикации модель предупредила своих поклонников о подражателях, которые выдают себя за нее. По словам девушки, в реальности есть всего один инста-профиль, где появляются оригинальные фото Анастасии Квитко в нижнем белье:

"Эй, мальчики, у меня нет другого инстаграм-аккаунта, у меня есть только один! У меня нет никаких секретных аккаунтов".

Ранее модель порадовала мужскую аудиторию откровенным видео в купальнике, где уж точно обошлось без фотошопа. Она устроила фотосессию на пляже, и соблазняла фотографа разными соблазнительными позами. Анастасия Квитко в нижнем белье натягивала и приспускала его, изгибалась в разных позах, выставляла пятую точку, опираясь на забор, вытягивалась во весь рост - делала все, чтобы получить горячие кадры. В процессе девушка сменила несколько пикантных нарядов и прогулялась у моря.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что пышногрудая русская Кардашьян не вместила красоту в микро топ.