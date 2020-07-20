Курс валют резко изменится, гривну ждет болезненный удар: к чему готовиться
Курс валют в Украине 20 июля заставит гривну «сдуться», доллар и евро начнут неделю с невероятного плюса.
К примеру, стодолларовая купюра с открытия торгов наберет +8,68 гривны. Вчера она торговалась по 2727,38 грн.
Евро также не будет в стороне, открыв торги с +12,64 гривны.
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Курс валют на сегодня от Национального банка будет следующим:
100 долларов — 2736,06 грн;
100 евро — 2125,54 грн.
Украину добавили в специальный список ВОЗ, что ждет граждан: «Должны подготовиться к…»
Чиновники из Всемирной организации здравоохранения добавили Украину в специальный список, связанный с вирусом из Китая.
Так, по словам представителя ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, наша страна является одной из первых в мире по темпам распространения вируса из Китая.
«Украина — одна из 5 - 6 европейских стран, где с середины июня рост заболеваемости ускорился, а репродуктивное число вируса больше единицы, к тому же смертность остается относительно низкой, 2 - 3%», — отметил он.
По словам дипломата, в начале года вирус бушевал на территории западной Европы, однако сейчас он смещается на ее восточную часть. В связи с чем необходимо подготовиться к возможному ухудшению ситуации.
Цены на продукты в Украине резко взлетели вверх, озвучены цифры: "больше, чем на 100%"
Украинские чиновники рассказали о продуктах, которые в этом году подорожали на рынке больше всего.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики.
Так, в топ-5 продуктов, которые подорожали больше всего, вошли:
Яблоки (108,8%);
Морковь (103,7%);
Лук репчатый (38,5%);
Белокачанная капуста (37,7%);
Гречневые крупы (более 30,3%).
Напомним, в Киеве резко изменились цены на продукты: сколько стоят фрукты.
Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, почему картошка им уже не по карману: "Цена будет расти".
Также Politeka писала, что украинцам рассказали, стоит ли ждать повышения цен на продукты: "Все зависит от ...".