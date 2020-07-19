Украинские чиновники рассказали о продуктах, которые в этом году подорожали на рынке больше всего

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-центр Государственной службы статистики.

Так, в топ-5 продуктов, которые подорожали больше всего, вошли:

Яблоки (108,8%);

Морковь (103,7%);

Лук репчатый (38,5%);

Белокачанная капуста (37,7%);

Гречневые крупы (более 30,3%).

При этом перечень продуктов, которые подешевели больше всего, выглядит следующим образом:

Бензин А-92 (19,4%);

Дизель (19,3%);

Бензин А-95 (18,5%);

Куриное филе (17,2%);

Куриные тушки (13,3%).

Также уточняется, что картофель в этом году подорожал на 22,3%, а сжиженный газ для автомобилей подешевел на 12,4%.

Стоимость алкоголя, молочной продукции и подсолнечного масла же сталась без изменений.

До этого мы рассказывали об уверенности экспертов в том, что в третьем квартале уровень инфляции вырастет, а цены на товары и услуги поползут вверх.

Аналитик Олег Пендзин утверждает, что к концу 2020 года инфляция в стране дойдет до 9% годового роста цен, как и было заложено в бюджет. И в третьем квартале будет опережение - около 3% по сравнению с нынешними 0,5-1%.

Также украинцам следует готовиться к маркетинговым ходам, как было в 2019 году с картофелем, которым простые люди запасаются в августе-сентябре.

Напомним, в Киеве резко изменились цены на продукты: сколько стоят фрукты.

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, почему картошка им уже не по карману: "Цена будет расти".

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, стоит ли ждать повышения цен на продукты: "Все зависит от ...".