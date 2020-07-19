Украинские чиновники рассказали о продуктах, которые в этом году подорожали на рынке больше всего
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-центр Государственной службы статистики.
Так, в топ-5 продуктов, которые подорожали больше всего, вошли:
Яблоки (108,8%);
Морковь (103,7%);
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Лук репчатый (38,5%);
Белокачанная капуста (37,7%);
Гречневые крупы (более 30,3%).
При этом перечень продуктов, которые подешевели больше всего, выглядит следующим образом:
Бензин А-92 (19,4%);
Дизель (19,3%);
Бензин А-95 (18,5%);
Куриное филе (17,2%);
Куриные тушки (13,3%).
Также уточняется, что картофель в этом году подорожал на 22,3%, а сжиженный газ для автомобилей подешевел на 12,4%.
Стоимость алкоголя, молочной продукции и подсолнечного масла же сталась без изменений.
До этого мы рассказывали об уверенности экспертов в том, что в третьем квартале уровень инфляции вырастет, а цены на товары и услуги поползут вверх.
Аналитик Олег Пендзин утверждает, что к концу 2020 года инфляция в стране дойдет до 9% годового роста цен, как и было заложено в бюджет. И в третьем квартале будет опережение - около 3% по сравнению с нынешними 0,5-1%.
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