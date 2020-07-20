Погода в Украине 20 июля вернется к «исходной позиции», затопив ряд регионов дождями с грозой

Об этом сообщает Politeka.

На западной части Украины будут сильные дожди с грозой, но, несмотря на это, воздух днем прогреется до 23-27 градусов со знаком «плюс». Ночью, правда, будет свежее: от 13 до 16 по Цельсию.

На юге дождей не предвидится, хотя днем также ожидается от 25 до 28 градусов. Ночью их сменят 14-17 тепла.

Обойдут стороной осадки и центральные регионы. Правда здесь температура воздуха будет в районе 24-32 по Цельсию, которые в ночное время суток сменят 13-16 градусов.

На юге Украины наоборот, сегодня стоит ожидать дождей с грозами и жары. «Парить» будет достаточно сильно, ведь в светлое время суток воздух прогреется до 28-32 градусов. Ночью, согласно прогнозам, будет свежо – от 17 до 20 тепла.

А вот жителям востока стоит готовиться к солнечной погоде и небольшой облачности. Здесь столбик термометра покажет от 25 до 28 со знаком «плюс». Ночью похолодает до 14-18 градусов.

В Киеве сегодня будет солнечно и тепло: от 24 до 26 жары, которые ночью сменят 14-16 градусов.

Вместе с тем синоптики предупреждают, что в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях и на территории аннексированного украинского Крыма будет повышенный уровень пожарной опасности.

Напомним, что украинцев предупредили об опасной аномалии, это почувствуют все: точный прогноз.

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