Есть несколько простых правил, которые помогут сберечь здоровье на отдыхе

Высокая температура вохдуха летом на выходных – повод отправится на речку, однако, чтобы отдых не закончился неприятными последствиями, следует придерживаться элементарных мер предосторожности

О том, как обезопасить себя у водоема от инфекций, написал на своей странице в социальной сети Фейсбук главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Чтобы выходные не закончились в стационаре инфекционки, а отдыхающие не подхватили такие «подарки» природы как лямблиоз, лептоспироз, ротавирус, гепатит А, холеру, шигеллез, сальмонеллез, и даже брюшной тиф, он советует соблюдатьследующие советы.

Ляшко рекомендует выбирать для отдыха водоемы и пляжи, которые имеют все соответствующие разрешения.

Ни в коем случае нельзя пить и глотать воду из рек и озер, а также мыть ею овощи и фрукты.

Если на коже есть язвы, царапины, порезы и прочие повреждения, лучше воздержаться от купания. Также стоит обходить водоемы стороной во время ОРВИ и сразу после нее.

Алкоголь и отдых на воде – вещи несовместимые, поэтому ни в коем случае у водоема не рекомендуется выпивать, а затем лезть в воду.

Главврач советует держаться подальше от рек и других водоемов, где стоит знак «Купаться запрещено», а также в стоячей воде с зарослями и там, где плавают утки.

Ляшко просит сразу же обращать внимание на изменение самочувствия:

«Симптомы возможного инфицирования иногда могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит через несколько дней или даже через пару недель после купания в водоеме. Опасными симптомами являются зуд, сыпь на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, повышение температуры. В этих случаях надо срочно обратиться к врачу».

Он подчеркнул, что открытые водоемы не считаются источником передачи коронавируса, а вот грязные реки и пруды могут кишеть разнообразными инфекциями. Кроме того, Ляшко просит не забывать украинцев о социальной дистанции, поскольку COVID-19 еще не преодолен.

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