Украинские школы с 1 сентября будут работать по новым правилам

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 15 июля заявил, что ведомство сейчас занимается разработкой карантинных правил, с соблюдением которых дети пойдут учиться в школы с 1 сентября.

Предполагается, что обязательный температурный скрининг будут проводить всем сотрудникам, а также ученикам. При температуре 37,2 и выше - не будут допускать к работе или учебе.

Кроме того, в правилах есть пункт обязательного ношения маски, когда родители будут приводить детей в школу. В самих заведениях должны быть антисептики, которые дети будут применять под присмотром учителей.

Сейчас правила еще на стадии обсуждения, изучается, в частности, успешный опыт других стран в этом вопросе.

Разработать полностью и представить на рассмотрение правительства правила планируют на следующей неделе.

По словам Степанова, самыми эффективными мерами, которые понижают риск заражения, является социальная дистанция 1,5 метра, ношение маски и применение антисептика.

По данным на 15 июля, за прошедшие сутки в Украине заболели 836 человек. Из них 61 ребенок, а также 41 медработник.

Всего за все время пандемии Украине заболело 55607 человек, из них 3967 детей и 7540 медиков.

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