На сегодняшний день, не все области в Украине готовы к смягчению карантина из-за вспышку китайского вируса
В частности, 8 областей Украины, без учета Крыма и Севастополя, не готовы к дальнейшему смягчению карантина.
Соответствующую статистику опубликовала пресс-служба Минздрава Украины.
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По данным ведомства, смягчение карантина пока невозможно в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.
Так, в Закарпатской области слишком высокий показатель загруженности коек, в Черниговской — недостаточный охват тестирования, в Волынской области процент выявления новых случаев превышает установленный Минздравом целевой показатель, а в Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях зафиксировано превышение по динамике.
Во Львовской и Харьковской областях более одного показателя превышает установленные Минздравом.
Также ранее сообщалось, что учитывая уровень заболеваемости на соответствующей территории, Украину поделят на четыре зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Мы переходим на совершенно другую систему карантина: зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны", - сказал Ляшко, раскрыв детали, что будут означать эти зоны.
Напомним, новые жесткие ограничения для украинцев, Шмыгаль выдал детали.
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