Кому нужно быть готовыми к продлению карантина

На сегодняшний день, не все области в Украине готовы к смягчению карантина из-за вспышку китайского вируса

В частности, 8 областей Украины, без учета Крыма и Севастополя, не готовы к дальнейшему смягчению карантина.

Соответствующую статистику опубликовала пресс-служба Минздрава Украины.

По данным ведомства, смягчение карантина пока невозможно в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

Так, в Закарпатской области слишком высокий показатель загруженности коек, в Черниговской — недостаточный охват тестирования, в Волынской области процент выявления новых случаев превышает установленный Минздравом целевой показатель, а в Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях зафиксировано превышение по динамике.

Во Львовской и Харьковской областях более одного показателя превышает установленные Минздравом.

Также ранее сообщалось, что учитывая уровень заболеваемости на соответствующей территории, Украину поделят на четыре зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы переходим на совершенно другую систему карантина: зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны", - сказал Ляшко, раскрыв детали, что будут означать эти зоны.

Напомним, новые жесткие ограничения для украинцев, Шмыгаль выдал детали.

Как сообщала Politeka, продление и ужесточение карантина в Украине, глава Минздрава выдал новый план: к чему готовиться