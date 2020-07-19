Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" показала новое соблазнительное фото

Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.

Новые снимки появились на фанатской странице красотки в сети Instagram.

Деми Роуз любит эффектные наряды, а также соблазнительные селфи. Сейчас, когда наряжаться особо некуда, она вдохновляет сеть архивными фото. В этот раз она показала свое тело в соблазнительном наряде яркого оттенка. Аутфит знаменитой красавицы составили ярко-розовый купальник с цветочным принтом, а также юбка с высоким разрезом по бокам.

Інстадива сидит на коленях в своей спальни, нежно улібаясь на камеру. Образ дополнили свободно распущенные по плечам волосы и яркий макияж с розовыми губами и накладными ресницами.

В сети восхищаются фото и отмечают, что девушка выглядит просто невероятно в таком образе, который демонстрирует ее округлости:

«Где ты взяла этот костюм?», «Красивая, просто горяча и бешена 😍😘🙎🏻‍♀️», «Очень хорошо», «Как бы я хотел быть рядом😢 Вау 👏🏻🔥», «Такая невинная, такая милая», «Очень Очень Красиво 🌹 ♥ ️✨», «Я люблю тебя 💝», «😍🍒Господа, подберите челюсть👌😘», «Ты хорошо выглядишь 👍👌», «О, мне нужно знать, откуда у тебя этот купальник !!», «Я просто хочу встретиться с тобой, ведь ты просто супер».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

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