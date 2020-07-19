Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала формы в модном бикини

Уже довольно давно Анастасия любит проводить время на пляже, показывать фигуру в модных купальниках и белье, а также подчеркивать достоинства весьма пикантными нарядами, совсем не скрывающими ее достоинств. После того, как девушка заметно увеличила ягодицы и грудь, она старается показывать "новую" себя как можно чаще и как можно больше, сообщает Politeka.

В этот раз Анастасия прогулялась на пляже в нюдовом бикини без завязок и принтов - простенький лифчик без лямок едва скрыл внушительную грудь, а трусики с высокой талией удачно подчеркнули бедра молодой модели. При этом сама девушка повернулась к объективу боком, чтобы в очередной раз сделать акцент на пятой точке.

Фанаты сразу же отреагировали:

"Многие из этих комментариев просто жуткие. Неудивительно, что моя королева не отвечает ни на кого из них", "Хороший вид, красивые формы, хорошо очень хорошо хорошо – можно писать бесконечно, шикарная", "Так идеальная форма тела ..", "Ошибка пластики какая бесстыдница, 😂", "я люблю твои формы детка", "Чертовски шикарные булочки", "Вы абсолютное совершенство!", "Например, сколько приседаний вы можете сделать за день? О, мой бог! Ow Вау! ".

Ранее Анастасия примерила нетипично скромный для себя образ - тонкий белый топ на аккуратных лямках и нежно-розовую юбку длинны миди. Аккуратный макияж девушка дополнила солнцезащитными очками, а светлые локоны оставила распущенными без каких-либо укладок.

При этом фанатов привлекало внимание сразу два акцента - внушительных размеров грудь и стопка денег в руках.

Вот что ответили фанаты:

«Так я выиграю 💕💕», «Отлично», «Такая шикарная дамочка😍», «Это так жарко! .. 🔥, «Боже, как держится этот топ, аж выпрыгивают!♣ ️🔔 ◆ 🎁», «Милашка ❤️❤️❤️❤️», «Красивая малышка tif», «Te amoooooo😍😍», «Замечательный ♥ ❤️», «абсолютно красивый вид этой женщин», «Я не хочу твоих денег Я хочу тебя в моей жизни», «Моя королева, милая принцесса. 6 9 Я люблю тебя», «Ты потрясающая девушка 😘,» «Вы действительно дающая душа, такая великолепная 😍🙏☺️».

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.