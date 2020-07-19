Погода в Украине 19 июля прервет «передышку» для жителей нескольких областей, которые только-только начали чувствовать лето
Об этом сообщает Politeka.
Так, на западной Украине пройдут особенно сильные дожди, что скажется на средней температуре: днем от 22 до 26 градусов, а ночью от 13 до 16 по Цельсию.
Украинцам на севере дождей ждать не стоит. Солнце и небольшая облачность будет сопровождаться 25-28 градусами по Цельсию днем и 14-17 тепла ночью.
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В центральных регионах, согласно прогнозу синоптиков из Укргидрометцентра, дождей также не будет. Это будет способствовать тому, что воздух прогреется до 26-31 со знаком «плюс». Ночью же ожидается достаточно «свежая» температура: от 13 до 20 градусов.
На юге будет еще жарче: днем солнце и 28-32 тепла, которые ночью сменят 17-20 по Цельсию.
На востоке также не будет дождей. Здесь на улице прогнозируют от 26 до 29 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 14-16 по Цельсию.
На территории аннексированного Крыма солнечная и местами облачная погода не помешает воздуху прогреться до 30-32 градусов со знаком «плюс». Ночью похолодает до 17-19 по Цельсию.
В Киеве и области, согласно прогнозам Укргидрометцентра, будет солнечно и без осадков. Днем лето порадует комфортными 26-28 градусами, которые ночью сменят 14-16 по Цельсию.
Кроме того, синоптики предупредили, что в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях будет повышенный уровень пожарной опасности.
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