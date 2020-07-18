Погода в Украине 18 июля испортит настроение большинству граждан, к ним "в гости" нагрянут грозовые дожди
Об этом сообщает Politeka.
Так, на западной Украине дожди с грозами накроют всех. Из-за этого дневной показатель на термометре упадет до 23-25 градусов по Цельсию. Ночью же будет еще свежее: от 12 до 15 со знаком «плюс».
Жителям северных регионов стоит ожидать солнечной погоды и небольшой облачности. Днем воздух прогреется до 26-28 по Цельсию. В ночное время суток похолодает до 12-17 градусов.
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В центральных регионах будет также теплее: днем показатель прогреется до 26-30 со знаком «плюс». Ночью похолодает до 14-16 по Цельсию. Дождей не предвидится.
На юге Украины будет еще теплее: от 29 до 31 градусов по Цельсию. Ночью также будет тепло: от 16 до 19 тепла. Дождей не будет, хотя местами возможна облачность.
Также тепло и без осадков будет на востоке страны. Днем показатель на термометре прогреется до 26-28 градусов. Ночью похолодает до 14-16 по Цельсию.
В Киеве и области также будет солнечного и без дождей. На термометре будет в районе 25-27 градусов. Ночью похолодает до 13-15 по Цельсию.
Синоптики из Укргидрометцентра также предупреждают, что сегодня в западных областях, а ночью в Донецкой и Луганской областях возможны град и шквалы до 15-20 м/с. На Закарпатье из-за сильных дождей объявлен I уровень опасности.
А в Николаевской, Херсонской областях и Крыму наоборот — объявлен повышенный уровень пожарной опасности.
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