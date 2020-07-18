Звезда «ДОМа-2» лежал в больнице в коридоре

Звезду «ДОМ-2» Никиту Турчина жестоко избили неизвестные, после чего он попал в больницу. Однако, на этом его злоключения не кончились. Как сообщили dni.ru, участнику телестройки больница пришлась не по нраву.

Турчин был госпитализирован с сильными травмами головы, его лицо было полностью залито кровью. Синяки, царапины, рассечение кожи на голове, а также сотрясение вызывали большие подозрения у врачей – те даже хотели поместить актера в реанимацию.

Однако, подобная мера, к счастью, не понадобилась. Однако, и мест в палате для звезды не нашлось, из-за чего первую ночь в больнице ему пришлось провести в коридоре. Тем не менее, врачи продолжали делать все обследования, поэтому в какой-то момент актер в отчаянии сообщил журналистам:

«Я пролежу здесь несколько ней, возможно даже недель» - рассказал Турчин.

На следующий день положение актера улучшилось – в больнице наконец, нашлось место. Правда, сам звезда телестройки иронично отметил, что ему дали койку после того, как скончался предыдущий пациент.

«А днем как-то в палате кто-то умер – положили меня на его место», – поделился Никита Турчин.

Кроме того, номер палаты у Турчина был тоже «интересным», напоминавшим о произведении Антона Чехова «Палата номер шесть». Турчин заявил, что врачи оценивают состояние здоровья участника «ДОМ-2» как средней тяжести, поэтому еще неделю как минимум ему придется провести на больничной койке.

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