Украинским пенсионерам можно ждать больших денег

В Пенсионном фонде заявили, что почти половина пенсионеров в Украине живут фактически за чертой бедности, получая выплаты в размере 2-3 тысячи гривен. Об этом рассказали в эфире «Сниданок 1+1», пишет Politeka.net

Каждый второй пенсионер в Украине получает по 2-3 тысячи гривен в месяц, что даже меньше прожиточного минимума в стране. И проблема существенна, поскольку таких пенсионеров, которые получают 2-3 тысячи гривен, в Украине пять миллионов.

А вот достойные пенсии, на которые можно жить, а не существовать, то есть – больше 10 тысяч гривен, в Украине получает лишь 3% пенсионеров.

На сегодняшний день статистика такова и неутешительна:

самые низкие выплаты до 1400 гривен получают около 0,6% пенсионеров;

от 1400 до 1500 гривен имеют около 16% людей;

от 2 до 3 тысяч гривен получают больше всего пенсионеров: таких чуть больше чем 45%;

пенсию от 3 до 4 тысяч имеют 14% людей;

выплаты 4-5 тысяч гривен ежемесячно получают почти 8%;

от 5 до 10 тысяч имеют около 11%;

пенсию более 10 тысяч получают почти 3% людей почтенного возраста.

Однако, в Пенсионном фонде отмечают – на финансирование пенсий в июле 2020 года было направлено 2,6 миллиардов гривен.

«16 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июля. На пенсионные выплаты направлено 2,6 миллиарда гривен», – говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Однако, даже дофинансирование пенсий, которое провели в июле 2020 года, составляет всего 66,2% потребности месяца. Несмотря на это, в Пенсионном фонде больше озабочены самими выплатами средств и сообщают, что выплаты будут проведены в определенную дату.

«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», – заверили в Пенсионном фонде.

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