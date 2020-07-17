Погода в Украине 17 июля задаст жару «любимым» региона страны, которые только-только почувствовали лето

Об этом сообщает Politeka.

Так, на западной Украине сегодня пройдут сильные дожди, из-за чего температура в областях упадет до 22-24 градусов тепла днем. Ночью же будет еще свежее – от 11 до 14 по Цельсию.

Жителям северных регионов стоит ожидать дневных 25-28 тепла. Дожди пройдут в Житомирской области. В ночное время суток столбик термометра покажет от 11 до 15 градусов.

В центральных областях дожди накроют Винницкую область. Несмотря на это, воздух будет в районе 25-28 градусов выше нуля. Ночью их сменят 13-15 по Цельсию.

Теплее всего будет на юге Украины: 27-29 градусов тепла днем и 15-19 по Цельсию ночью. Осадков здесь не предвидится, хотя местами возможна небольшая облачность.

На востоке также будет тепло: от 25 до 29 градусов. Ночью воздух остынет до 15-17 со знаком «плюс». Синоптики прогнозируют облачность, но без осадков.

Киевлян и жителей области погода сегодня побалует дневными 26-28 градусами тепла. Ночью похолодает до 11-13 по Цельсию. Дождей не прогнозируется.

Вместе с тем в Укргидрометцентре утверждают, что сегодня в западных областях будут грозы, в связи с чем объявлен I уровень опасности. А вот в Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и аннексированном Крыму наоборот — повышенный уровень пожарной опасности.

Напомним, что Украину атакуют новая аномалия, климатологи выступили со срочным прогнозом.

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