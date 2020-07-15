Таинственное исчезновение актрисы всколыхнуло весь Голливуд

Актриса Ная Ривера, известная по сериалу «Хор», пропала без вести 8 июля после того, как поехала вместе с сыном на озеро Пиру, штат Калифорния. Спустя несколько суток безуспешных поисков, тело актрисы всплыло в озере. После вскрытия и расследования выяснились новые подробности гибели актрисы, сообщает Fox News, пишет Politeka.net.

Тело погибшей актрисы выловили из воды спустя три дня поисков. Актриса отправилась вместе с сыном плавать на лодках – сотрудник лодочной станции был последним, кто видел актрису в живых. Затем, уже спустя несколько часов лодку с маленьким мальчиком обнаружили люди на других лодках и сообщили в полицию.

"Мама посадила меня на заднее сиденье лодки, а когда вернулся, то увидел, как мама исчезает под водой" - рассказал мальчик.

После того, как тело обнаружили, его передали на судебную медицинскую экспертизу, которая показала, что актриса скончалась в результате несчастного случая – Ривера не справилась с течением и утонула. Состояние тела погибшей соответствует времени, в течение которого она находилась под водой.

«Обстоятельства и визуальные характеристики указывают на то, что тело принадлежало Нае Ривере, а ее личность была подтверждена стоматологическим сравнением» - сообщили в полиции.

Во время вскрытия не было обнаружено никаких травматических повреждений или процессов заболевания. Также в релизе говорится, что в крови Риверы не было найдено следов наркотиков или алкоголя.

По словам шерифа округа Вентура Билл Аюба, Ривера не могла справиться с сильным течением. Кроме того, шериф предположил, что Ривера собрала достаточно энергии и сил, чтобы посадить своего сына обратно в лодку, но при этом – недостаточно, чтобы спасти саму себя.

В полиции говорят, что на озере бывают сильные течения, только с 1990-х здесь погиб десяток людей. Что именно произошло в тот день – результаты расследования обещают обнародовать позже. После смерти актрисы к власти обратились с петицией - запретить купание в озере.

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