27-річний чоловік Бенджамін Кіо, який приходиться онуком Елвіса Преслі, трагічно пішов з життя

Цю інформацію підтвердив представник Лізи Марі Преслі, передає TMZ.

Імовірно, спадкоємець короля рок-н-ролу Бенджамін Кіо вчинив самогубство на 28-му році життя.

«Вона сильно розбита горем (Ліза Марі Преслі), невтішна і спустошена, але намагається залишатися сильною заради своїх 11-річних близнюків і старшої дочки Райлі. Звичайно, вона любила і обожнювала свого хлопчика. Він був любов'ю всього її життя», - підкреслив представник сім'ї.

Також відомо, що тіло 27-річного Бенджаміна Кіо було виявлено без ознак життя у його будинку в Каліфорнії.

Варто відзначити, що Бенджамін Кіо пішов по стопах зоряного дідуся зв'язавши себе з музикою, але, на відміну від нього, вважав за краще вести закритий спосіб життя.

В останній раз спадкоємця короля рок-н-ролу публіка бачила на заході, який було присвячено його зірковому дідусю в Мемфісі.

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