«Ты обречена нравится» - Виторган трогательно поздравил с днем рождения Нино Нинидзе.

Уже больше года Максим Виторган находится в отношениях с актрисой Нино Нинидзе. 13 июля актрисе исполнилось 29 лет. Режиссер и актер Виторган трогательно поздравил свою пассию с этим праздником, чем буквально покорил своих поклонников.

С самого утра, 13 июля, Нино Нинидзе получала поздравления от своих родных, близких и коллег, но самым трогательным и нежным был пост в соцсети Instagram, который посвятил своей возлюбленной Максим Виторган. Режиссер написал ей поздравление в «белом стихотворении» и признался, что рядом с ним никогда не было такой удивительной женщины.

«Прекрасная N» — как будто придумано специально для тебя.

Н — нежность.

У тебя талант быть настоящей.

Ты обречена нравиться.

Видеть тебя — наслаждение.

Касаться — награда.

Тебя послали на Землю, чтобы долго не объяснять людям что такое настоящая женщина.

Настоящая и космическая» - поздравил с днем рождения свою любимую девушку Виторган.

Кроме того, режиссер добавил и текст на грузинском, иронично отметив: «надеюсь, гугл-переводчик нас не подвел». На грузинском Виторган написал Нинидзе «С днем ​​рождения малышка».

Поклонников такое признание режиссера просто покорило его поклонников. В комментариях к публикации подписчики присоединились к поздравлениям Нино Нинидзе с днем рождения и восхитились той нежностью, с которой обратился к ней Максим Виторган.

«Как хорошо сказано! Когда есть такие мужчины, женщина «обречена» быть любимой и желанной» - написала подписчица. «Верх нежности, просто каждая буква смысла этого признания в любви, попадает в самое сердце» - отметила другая подписчица, «Ваши тексты - услада для глаз и души. Особенно, когда дело касается любимой Женщины» - также отметили в комментариях.

Отметим, что Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать свои отношения в середине 2019 года. После того, как об отношениях стало известно публике, Нино постоянно сравнивали с бывшей пассией и супругой Виторгана – телеведущей Ксенией Собчак. В частности, подписчики долго обсуждали внешность и характер актрисы, а затем «переключились» на самого режиссера.

В частности, близкие Виторгана отметили, что рядом с Нино Нинидзе режиссер стал более спокойным, уверенным в себе и романтичным, чего нельзя было о нем сказать во время отношений с Ксенией Собчак. И это – несмотря на разницу в паре в 18 лет – именно на столько старше своей пассии Виторган.

Правда, несмотря на любовь и восхищение своей новой возлюбленной, в ЗАГС Виторган не спешит. В СМИ не раз сообщали о том, что пара подала заявление на регистрацию брака, но режиссер опроверг эту информацию и заявил, что пока что не планирует подавать заявление. Поклонники считают, что на этот шаг Виторган не идет потому, что еще жива душевная травма, которую нанесли ему отношения с Собчак.

Напомним, что внешность маленького сына Собчак не дает никому покоя: «Симбиоз Виторгана и...»

Как сообщала Politeka, что вокруг мужей Собчак разгорелся шпионский скандал: Богомолову и Виторгану не позавидуешь

Также Politeka писала, что экс-супруга Собчак Виторгана застукали в постели с двумя красотками, Семенович не выдержала: «Вы че там, а?»