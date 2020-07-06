Известная фитнес-модель из Чехии Ленка Мысливцова показала результат пикантной фотоессии

На фото красотка показала себя без одежды, а прикрылась только полотенцем. Чтобы ничего не засветить, Ленка прикрыла рукой свою пышную красоту. Девушка "мощно" смотрела в обьектив камеры и совсем не стеснялась. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором снимке красотка уже ничего не прикрывала, а стояла в штанах. Волосы у Ленки были настолько длинными, что без особого труда прикрыли грудь девушки.

На последнем фото красавица стояла в халате, который раскрыла и черных трусиках. Ленка волосы оставила распущенными, а прикрыла "персики" частично халатом.

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Верх одежды натянулся на большой груди, а его длина позволила немного рассмотреть идеальный пресс звезды фитнеса. Лосины обтянули идеальные ягодицы.

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На снимке была в длинном платье, но с разрезом до бедра, и без белья. Справа стояла блондинка в коротеньком платье с открытой спиной, а слева - брюнетка, которая надела красное платье с глубоким декольте и без белья.

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