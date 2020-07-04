Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на критику в свою сторону

Как передает Politeka.net, соответственный артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Свои словам Волочкова сопроводила видео, которое состоит из ее архивных снимков.

"Мой жизненный путь всегда был тернист. Абсолютно все мне нужно было выстоять, достичь и выстрадать. Я неоднозначна в суждениях обо мне. Да разве это имеет значение? Я давно поняла, что мое имя многим открывает разные двери и люди привыкли его использовать, зачастую даже не спросив разрешения. Так создаются мифы, порой мне очень трудно опровергать лавину лжи и инсинуаций о себе. Иногда я смеюсь над этим, а иногда плачу, но это не слабость, а моя сила", - отметила балерина.

Но балерина не унывает: по ее словам, ее характер уже закалился за многие годы, и она привыкла к человеческой "злобы".

"Свою жизнь я проживаю честно, смело, открыто и всегда позитивно! Это сложно, но мой характер закалился за годы испытаний. Я выработала противоядие от людской молвы и злобы. И несмотря ни на что, я позитивна, доверчива и открыта миру. А мир поддерживает меня на своих сильных руках!", - сообщила Волочкова.

Стоит отметить, что не так давно 44-летняя балерин вляпалась в крупный скандал из-за своей поездки в закрытый на карантин поселок Дивеево.

Так, звезда решила эпично завершить изоляцию, отправившись по святым местам. Подъехав к Дивеево, артистка бросила машину и пошла лесом, так как на КПП никого не пропускали (в поселке свирепствует китайский вирус). Анастасии удалось проникнуть в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.

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