Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась новым подарком от возлюбленного, который оказался частично «живым»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Такое чудо можно получить только из рук любящего и любимого человека!🙏🌺 Живые бабочки на белых розах... И ведь не улетают!😊 Я очень счастливая женщина.🙏 ❤️ Любить и быть любимой-это счастье! Остальное пыль и зависть тех, кто не прощает Красоты, достоинства, успеха, свободы и любви...» — говорится в сообщении.

Вместе с тем Волочкова пожелала всем «добра и благоденствия».

Уточним, что пользователи сети не смогли что-либо ответить Волочковой, поскольку она закрыла на своей странице возможность это делать из-за чрезмерного хейтерства.

Как сообщалось ранее, 44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова загремела в крупный скандал из-за своей поездки в закрытый на карантин поселок Дивеево.

Так, звезда решила эпично завершить изоляцию, отправившись по святым местам. Подъехав к Дивеево, артистка бросила машину и пошла лесом, так как на КПП никого не пропускали (в поселке свирепствует китайский вирус). Анастасии удалось проникнуть в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Балерина активно делилась фото в своем Инстаграм.

Местные жители, недовольные тем, что Волочкова нарушает правила, позвонили куда следует, и тут же нагрянула полиция. Знаменитость свысока общалась с правоохранителями, намекая на свое положение и связи.

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