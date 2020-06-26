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Доллар резко взметнулся вверх, гривна сдает позиции: НБУ удивил новым курсом

Курс валют в Украине в пятницу, 26 июня, отметится резким подорожанием доллара.

Официальный курс валют на 26 июня представил Национальный банк Украины. Данные были опубликованы на сайте финансового регулятора.

Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, курс американской валюты вырос на 5 копеек и добрался до отметки в 26,70 грн. Днем ранее он составлял 26,6509 грн за 1 доллар.

В свою очередь, курс евро напротив упал на 15,53 копейки. 26 июня он составил 29,91 грн за 1 евро, тогда как накануне он держался на отметке в 30,06 грн.

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По прогнозам МВФ, ВВП Украины упадет почти в два раза больше, чем мировой - на 8,2% против 4,9%.

Об этом заявил постоянный представителя МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый - украинские домохозяйства не имеют значительных денежных запасов, в отличие от других стран. Из-за этого упал и продолжит падать уровень потребления", - сообщил Люнгман, добавив, что второй причиной стала ограниченная фискальная поддержка экономики.

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Спасатели предупредили украинцев об опасности 26 июня.

Отмечается, что в течение суток ожидаются паводки и не только на западе страны, передает пресс-служба ГСЧС.

Так, в реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 метра. Возможно затопление возле пгт Любешов.

На реке Тиса ожидается повышение уровней воды возле города Чоп на 1,2 -1,7 метра.

В верховье Днестровского водохранилища вблизи села Рухотин (Хотинский район Черновицкой области) также ожидается затопление.

Возможно затопление трассы Одесса-Рени, а также в селе Яськи, городе Беляевка (Одесская область).

Есть угроза затопления в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая обл) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области.

Отметим, от паводков после обильных ливней уже пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Львовская и Закарпатская области.

В настоящее время в западных областях подтопленными является 285 населенных пунктов, 9 тыс. 994 дома и 8 фельдшерско-акушерских пунктов; повреждено 500 км автодорог, 135 мостов и 280 м дамб.

Напомним, наводнение на Прикарпатье усиливается с каждым часом, дороги обваливаются под ногами: «Мама, мне страшно».

Как сообщала Politeka, улицы в Украине превратились в бушующие реки, вода продолжает прибывать: кто сегодня пострадает от нового удара стихии.

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