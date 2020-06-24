Украинцы очень скоро смогут по-новому открывать банковские счета

Как пишет Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины.

По словам регулятора, среди украинцев с каждым днем растет интерес к сервису BankID.

В пресс-службе подчеркнули, что только с начала текущего года к системе присоединились 7 банков и 9 небанковских участников, которые оказывают услуги.

Также в НБУ анонсировали запуск услуги, которая позволит украинцам удаленно открывать новые банковские счета.

"Вскоре, систему BankID НБУ можно будет использовать для удаленного открытия банковских счетов. Для этого не нужен будет визит в банковское отделение или личная встреча с агентом банка. Развитие Системы BankID НБУ, как одного из новых методов удаленной идентификации, будет способствовать повышению доступности финансовых услуг в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме этого, с 1 июля начнет работать модель коммерческого использования системы, которая позволит банкам-идентификаторам получать плату от абонентов-предоставителей услуг за каждую успешную идентификацию пользователя в размере 20 гривен.

В пресс-службе НБУ подчеркнули, что административные и государственные услуги не будут тарифицироваться. Для пользователей услуги системы, как и ранее, остаются бесплатными.

Ранее мы уже рассказывали о том, что украинцы смогут удаленно открывать банковские счета за помощью BankID.

Пообщаться с работником банка можно будет по видеосвязи, где он сможет проверить документы клиента, считав данные с чипа биометрического паспорта или ID-карты. Также сотрудник сможет проверить и паспорта старого образца, сверившись с информацией с бюро кредитных историй и проведя дополнительную проверку.

Украинцы смогут получить нужную информацию через запрос в поисковой системе реестра. Верификация пользователей будет осуществляться с помощью системы BankID Национального банка или квалифицированной электронной подписи (КЭП)

Напомним, в Украине появятся деньги из чистого серебра: как будет выглядеть 1000 гривен.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о «галопирующей инфляцию»: гривна на грани, когда ждать удара.

Также Politeka писала, что Нацбанк сделал важное заявление: украинцы будут снимать и переводить деньги по-новому.