Стало известно, зачем социологи замеряют рейтинги актрисы "Квартала 95" и кумы президента Елены Кравец

Об этом пишут Вести.

По словам экспертов, Елена Кравец может стать настоящей изюминкой предстоящих местных выборов.

В активе звезды Студии "Квартал 95" образование финансиста-экономиста (закончила Криворожский экономический институт Киевского нархоза). А в ее трудовой есть даже записи о работе в банке — бухгалтером и кассиром .

Но в экономику Елена Кравец сильно не погружалась и отдала предпочтение эстраде. Однако, такого резюме недостаточно для выдвижения на пост мэра Киева.

"Как мне известно, Лена в мэры не собиралась. Да и не собирается — как и Евгений Кошевой. Так что на 90% происходящее — проверка рейтинговости, замер потенциальных возможностей кандидата", - утвержает инсайдер.

Но эксперты не исключают, что Елена Кравец может стать "Вакарчуком для Зеленского".

На днях актриса "Квартала 95" в интервью рассказала о своих амбициях и желании вести "одиночное" шоу и о том, как изменился "Квартал" после ухода Зеленского в политику.

Главный посыл интервью: "Не буду Леночкой из Квартала".

"Если прогнозы подтвердятся и Кравец станет "зеленым джокером" киевского масштаба — это будет феноменальная история. И еще это будет самая вызывающая технологическая история за всю историю киевского политикума. А если она еще выиграет, то выполнит для Зеленского самую важную функцию — сдвинет с политической карты фигуру Кличко и похоронит его президентское амплуа. Окончательно", - предположил политтехнолог Олег Постернак в общении с журналистами.

Постернак также объяснил, что в случае выдвижения Елена Кравец может рассчитывать на голоса киевского "креативного класса", а также молодежи и избирателей средних лет.

"Если не будет в списке кандидатов Притулы (который подогрел публику до выхода Кравец), то она почти автоматом плюсует его аудиторию. Такую же роль выполнил Вакарчук перед президентскими выборами для Зеленского. Его фигурой публика была разогрета несистемной идеей. А потом Славко слился. Потому как поздно понял, как умело разыграли его карту", - резюмировал эксперт в общении с журналистами.

Ранее Елена Кравец рассказывала о собственном проекте. По мнению актрисы, ей не хватает веры в себя.

Кравец объясняет, что никогда не работала в одиночку, всегда вокруг была команда, поэтому она испытывает большой страх перед сольной карьерой. Этот страх ее стопорит, но актриса уверена, что сольному проекту все же быть.

«Мне хочется какой-то сольной программки – может, моноспектакля, где я буду не Леночкой из "Квартала", а Леной Кравец», - утверждала ранее звезда шоу-бизнеса.

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