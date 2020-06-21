Модель Деми Роуз восхитила идеальными изгибами во время вечернего отдыха на побережье

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, представила яркий кадр на своей странице в социальной сети Инстаграм.На новом фото соблазнительная модель позировала в модном бикини, соблазнительно выставив пятую точку перед объективом, сообщает Politeka.net.

Деми покорила фанатов ярким кадром, подчеркнув свое достоинство тесным бикини пастельного оттенка. Чтобы выглядеть достаточно соблазнительно в выбранном ею светлом бикини, она повернулась к объективу боком, позитивно улыбаясь на камеру.

Фанаты тут же восхитились красотой модели:

«Она милая», «Вы уже выбрали свой образ, но играете в «Идеально», ха-ха», «уменьшите это и уменьшите это», «Увлекательно великолепна ❤️❤️❤️», «Какое наливное яблочко🍑👍🏽😎👏🏽», «О мой лук 😭», «я люблю тебя», «💌 Богическое Утро 💐», «Красивая за*ница», «Мои имена Myko😁», «Ох, ее вид правда прекрасен, такая шалунья».

До этого Деми показала на своей странице в социальной сети Инстаграм яркий кадр, сделанный на отдыхе. Девушка любит активный отдых и часто развлекается на пляже. В этот раз Деми удалось удивить видом в крошечном купальнике.

Не секрет, что модель Деми Роуз является любительницей похвастаться достоинствами перед фанатами. В этот раз девушка сделала это любиым образом - примерив слишком тесный и открытый купальник, который едва ли скрыл ее грудь.

При этом не забыла девушка показать себя с удачного ракурса и подчеркнув плоский животик. Фанаты, как и ожидалось, не смогли остаться равнодушными:

«Это черепаха из "Бесконечной истории" на заднем плане?», «Я тебя люблю и обожаю 🔥🔥💋💋💯 ♥ ️», «Потерянный рай с красоткой 😍», «Где бы ты ни был, это рай», «Wow крошка заскучала🔥🔥🔥🔥🔥», «Мой любимый остров Я люблю жить там. 💯🙏», «Поймай меня, если можешь», «Такая крошка скучает», «золотая принцесса».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.