Банки объявили украинцам новые жесткие правила, что нужно знать: "деньги нельзя снять без..."

Банки предъявляют украинцам новые требования и задают вопросы при снятии денег.

Украинские банки начали требовать, чтобы клиенты составляли расписки при снятия депозитов на сумму более 200 тысяч гривен.

Людям приходится объяснять, как они намерены распорядиться полученными деньгами. Такие правила уже действуют во многих банках, но пока не во всех.

"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку – на что будут потрачены наличные средства. По возможности, с максимальной детализацией. Если с физлицом-предпринимателем это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует", - предупреждает эксперт Василий Невмержицкий.

Гривна обрушит доллар и евро за выходные, НБУ удивил цифрами: каким будет курс валют

Курс валют в Украине 22 июня порадует украинцев благодаря стойкой позиции гривны

Об этом говорится в свежем прогнозе НБУ.

Украинская гривна за выходные только окрепнет. При чем, курс национальной валюты вырастет по отношению и к евро, и к доллару.

Так, в понедельник, 22 июня 1 доллар будут покупать за 26,72 гривны, в то время как в пятницу он продавался за 26,76 гривны.

Евро тоже сдаст позиции по отношению к гривне. 22 июня 1 евро будет стоить 29,99 гривен, в то время как 19 июня за него нужно было выложить 30,05 гривен.

Ужесточение карантина в Украине, у Зеленского сделали срочное заявление: "Через 10 дней..."

Не исключено, что скоро в Украине ужесточат карантин на фоне второй волны эпидемии

Эту информацию в эфире украинского телеканала заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

По его словам, рост количества зараженных говорит о том, что властям через несколько дней прийдется пойти на непопулярный шаг относительно ограничительных мер.

Как заявил Тимошенко, если ситуация с зараженными будет усугубляться, то уже скоро в Украине могут вновь ввести жесткий карантин.

Пенсии в Украине будут менять ежегодно, Минфин сделал важное заявление: как изменятся выплаты

В Министерстве финансов хотят закладывать бюджетные деньги на ежегодную индексацию пенсий

Такое заявление во время выступления в парламенте сделал министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, индексация пенсий, которая была проведена в апреле 2020 года, будет проводиться ежегодно.

Отмечается, что Кабмин внес в изменения бюджета деньги на апрельскую индексацию пенсий. В правительстве планируют предусматривать деньги на индексацию пенсионных выплат ежегодно.

Напомним, что Рада заставит украинцев вернуть пенсии и субсидии: кто останется без льгот, важное разъяснение.

Как сообщала Politeka, украинских мужчин отправят в декрет, в Раде поразили новым планом

Также Politeka писала, что пенсии будут платить по-новому, сколько будут высчитывать из зарплаты