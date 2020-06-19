Принц Гарри еще до побега из Букингемского дворца всеми силами боролся за свою самостоятельность

Об этом пишет французское издание Paris Match.

Всплыла информация о том, что незадолго до свадьбы принца с 38-летней Меган Маркл монарх Елизавета II пыталась убедить внука в необходимости подписать брачный контракт.

Однако, как утверждают инсайдеры, принц Гарри наотрез отказался, из-за чего возник конфликт в королевской семье.



"Королева хотела, чтобы Гарри и Меган подписали договор, согласно которому Маркл при разводе получит лишь заранее оговоренную сумму денег. Гарри был просто в бешенстве от такого требования. Он заявил королеве, что собирается прожить с Меган всю жизнь, абсолютно доверяет ей и не будет ничего подписывать. Брачный договор казался ему оскорблением Меган. У нее тоже не было никакого желания ничего подписывать", - утверждает Анджела Левин, которая неоднократно брала интервью у бывшего герцога.

По словам Левин, накануне свадьбы состояние принца Гарри оценивалось в 25 млн евро, а Меган Маркл - 5 млн.

Подытоживая, биограф Анджела Левин также рассказала, как принц Гарри знакомил свою невесту с королевским протоколом.

"Он объяснял Меган все очень аккуратно, боясь шокировать. Конечно, это заняло много времени", - добавила она.

Ранее мы рассказывали о том, что была раскрыта тайна побега Меган Маркл и принца Гарри. Выяснилось, что бывшие герцоги Сассекские обсуждали отказ от королевских привелегий еще до свадьбы.

"Это решение не было скоропалительным. Семена "Мегзита" были брошены еще до свадьбы. По правде говоря, Гарри долгое время был глубоко несчастен. Они с Меган открыто обсуждали возможность пойти своим путем", - утверждает осведомленный источник.

Журналисты также опровергают слухи о том, что именно Меган Маркл была инициатором переезда в Соединенные Штаты

Напомним, что недоверчивая Меган Маркл подсунула принцу Гарри тещу, неожиданные подробности

А еще Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри потеряли шанс всей жизни, скандальная правда

Также Politeka сообщала, что раскрыта тайна побега Меган Маркл и принца Гарри из королевского дворца