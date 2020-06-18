Кабмин одобрил решение о "карантинных" доплатах до 50% заработной платы для некоторых украинцев

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов, передает Politeka.net.

Так, доплаты размером до половины заработной платы получат работники Государственной таможенной службы Украины. Дополнительные выплаты таможенникам выделят и на период карантина, и в течение 30 дней со дня его отмены.

Деньги смогут получить те работники таможенных постов, которые непосредственно осуществляют таможенное оформление товаров, таможенный контроль и контактируют с гражданами Украины и иностранцами, подвергая себя опасности в разгар пандемии.

Отметим, с конца апреля такие же доплаты получают военнослужащие, работники полиции и Госпогранслужбы, обеспечивающие порядок на время карантина.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют изменить систему начисления заработных плат. Новая Программа деятельности правительства затрагивает вопрос роста зарплат, а также изменения системы начисления. Серьезное повышение коснется работников сферы образования и госслужащих.

В планах правительства – повысить фиксированную часть в структуре зарплат госслужащих до 70% и уменьшить, тем самым, размер премий (на сегодня, премиальные выплаты у многих чиновников могут составлять до 300% от их официальной зарплаты).

Также сообщалось, что повышение прожиточного минимума с 1 июля 2020 повлечет за собой рост социальных выплат.

Так, прожиточный минимум с 2027 гривен вырастет до 2118 гривен, то есть на 91 гривну. Таким образом, на прибавку к пенсии смогут рассчитывать получатели минимальных пенсий, а также ряд других категорий.

Напомним, в Минфине предупредили украинцев о новых рекордных выплатах, кто сможет получить: "До 800 тысяч".

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал важное заявление о повышении зарплат украинцев.

Также Politeka писала, что размеры пенсий и пособий взлетят с 1 июля, сколько составит прибавка.