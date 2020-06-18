Гривна потеряла шанс, появился новый курс валют от НБУ: что будет с долларом и евро

Курс валют на 18 июня удивит украинцев новыми цифрами.

В частности, Национальный банк Украины опубликовал свежий курс валют на сегодня, 18 июня.

Известно, что государственный регулятор решил неожиданно ослабить курс гривны по отношению к американской валюте более чем на 3 копейки по отношению к доллару.

Что касается курса евро, то Национальный банк, наоборот, укрепил его на 17 копеек.

На 18 июня государственный регулятор установил курсы на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2677,60 гривен (+0,033 грн)

– 100 евро – 3006,81 гривен (-0,17 грн).

Повышение зарплат украинцев, важное заявление Зеленского: "На 70% больше..."

Стало известно, как могут вырасти зарплаты медработников, которые участвуют в борьбе с китайским вирусом.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время совещания.

Не исключено, что выплаты могут пересчитать уже с 1 сентября 2020 года.

"Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать – наших героев сегодня – вырастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты", – заявил Зеленский во время совещания.

Как информирует пресс-служба ОПУ, на повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно. Согласно расчетам чиновников, такой шаг позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам – на 50% и 25% от их "минималки".

Украинцы будут ездить в общественном транспорте по-новому, детали закона: «Смогут как в цивилизованном мире…»

В украинском общественном транспорте могут запретить включать музыку и крутить фильмы.

Законопроект о борьбе с «акустическим насилием» 17 июня поддержал профильный комитет, и в ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Он уточнил, что законопроект разрабатывался 15 депутатами из разных фракций, а его инициаторами стали простые люди.

«Если закон проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку или звук фильмов через наушники», - заявил нардеп от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович.

Напомним, украинцам озвучили новые правила жизни до 31 июля: «будет запрещено…».

Как сообщала Politeka, недовольный Шмыгаль огорошил новым ужесточением режима и штрафами.

Также Politeka писала, что у Кличко хотят оставить пассажиров без льготного проезда: кто под ударом.