Курс валют на 18 июня удивит украинцев новыми цифрами

Об этом информирует Politeka.net.

В частости, Национальный банк Украины опубликовал свежий курс валют на сегодня, 18 июня.

Известно, что государственный регулятор решил неожиданно ослабить курс гривны по отношению к американской валюте более чем на 3 копейки по отношению к доллару.

Что касается курса евро, то Национальный банк, наоборот, укрепил его на 17 копеек.

На 18 июня государственный регулятор установил курсы на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2677,60 гривен (+0,033 грн)

– 100 евро – 3006,81 гривен (-0,17 грн).

На межбанковском рынке немного другая ситуация. Курс доллара по отношению к гривне опустился на 2 копейки до 26,80 гривен за доллар, курс в покупке упал на 2 копейки – до 26,78 гривен за доллар. Что касается курса евро в продаже, то он опустился сразу на 14 копеек – до 30,06 гривен за евро.

Ранее мы озвучивали факторы, которые могут спровоцировать скачок курса валют в Украине.

По прогнозам специалистов, ситуация на валютном рынке до конца недели будет постепенно меняться.

В первую очередь, из-за интриги на сегодняшнем аукционе Минфина по размещению ОВГЗ. После снижения учетной ставки до 6% — теперь развернется новая битва за доходность по новым облигациям.

Подготовка и проведение аукциона может влиять как на ресурсный, так и валютный рынки вплоть до 17 июня.

Напомним, что гривна ударит по курсам доллара и евро, украинцев предупредили о скачке после выходных.

Также Politeka писала, что Нацбанк кардинально изменил курс валют, доллар и евро разогнало в разные стороны: что происходит.

А еще Politeka сообщала, что новый курс доллара добьет украинцев, в Минфине огорошили новым прогнозом.