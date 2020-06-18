Курс валют на 18 июня удивит украинцев новыми цифрами
Об этом информирует Politeka.net.
В частости, Национальный банк Украины опубликовал свежий курс валют на сегодня, 18 июня.
Известно, что государственный регулятор решил неожиданно ослабить курс гривны по отношению к американской валюте более чем на 3 копейки по отношению к доллару.
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Что касается курса евро, то Национальный банк, наоборот, укрепил его на 17 копеек.
На 18 июня государственный регулятор установил курсы на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2677,60 гривен (+0,033 грн)
– 100 евро – 3006,81 гривен (-0,17 грн).
На межбанковском рынке немного другая ситуация. Курс доллара по отношению к гривне опустился на 2 копейки до 26,80 гривен за доллар, курс в покупке упал на 2 копейки – до 26,78 гривен за доллар. Что касается курса евро в продаже, то он опустился сразу на 14 копеек – до 30,06 гривен за евро.
Ранее мы озвучивали факторы, которые могут спровоцировать скачок курса валют в Украине.
По прогнозам специалистов, ситуация на валютном рынке до конца недели будет постепенно меняться.
В первую очередь, из-за интриги на сегодняшнем аукционе Минфина по размещению ОВГЗ. После снижения учетной ставки до 6% — теперь развернется новая битва за доходность по новым облигациям.
Подготовка и проведение аукциона может влиять как на ресурсный, так и валютный рынки вплоть до 17 июня.
Напомним, что гривна ударит по курсам доллара и евро, украинцев предупредили о скачке после выходных.
Также Politeka писала, что Нацбанк кардинально изменил курс валют, доллар и евро разогнало в разные стороны: что происходит.
А еще Politeka сообщала, что новый курс доллара добьет украинцев, в Минфине огорошили новым прогнозом.