Что делать, если не было предупреждения

Банки не всегда предупреждают своих клиентов об изменении тарифов. Является ли это нарушением, объяснил НБУ

Как передает Politeka.net со ссылкой на Фейсбук-страничку Национального банка Украины, граждане часто обращаются с жалобами, что финучреждения взимают резко возросшую комиссию, при чем о повышении последней нигде не было ни слова.

"Представьте ситуацию: клиент имеет счет в банке X, он доволен сервисом и условиями обслуживания. Клиент переводит средства на карточку маме, которая живет в другом городе. Однако с удивлением узнает, что комиссия за перевод выросла вдвое. Почему с удивлением? Потому что банк его об этом не предупредил", - говорится в сообщении.

При этом НБУ акцентирует - банки однозначно должны предупреждать клиентов заранее о росте тарифов.

"Это требование законодательства. Банк должен предупредить клиентов об изменениях тарифов за 30 дней. Иначе - он нарушает права клиентов. Клиент не должен выуживать информацию", - отмечается в сообщении.

В случае, если банк уже "обманул" таким образом, то НБУ советует сначала прислать письменную жалобу на имя руководства банка и дождаться официального ответа. Если банк не отвечает или пытается обойти аргументы клиента, следует обращаться в НБУ.

Украинцы активно обсуждают ситуацию в комментариях под постом регулятора:

"Именно так! А самим банкам вы это доносите? Потому что они размещают только в дебрях своего сайта и больше нигде, ни гу-гу об этом! Похоже для "отмазки" в случае чего или для галочки, так "вежливо заботятся" о 100% донесении информации до клиента"

"Это беспредел какой-то"

"Що значить рекомендуєте? Ви регулятор, вимагайте"

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