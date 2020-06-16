Банки не всегда предупреждают своих клиентов об изменении тарифов. Является ли это нарушением, объяснил НБУ
Как передает Politeka.net со ссылкой на Фейсбук-страничку Национального банка Украины, граждане часто обращаются с жалобами, что финучреждения взимают резко возросшую комиссию, при чем о повышении последней нигде не было ни слова.
"Представьте ситуацию: клиент имеет счет в банке X, он доволен сервисом и условиями обслуживания. Клиент переводит средства на карточку маме, которая живет в другом городе. Однако с удивлением узнает, что комиссия за перевод выросла вдвое. Почему с удивлением? Потому что банк его об этом не предупредил", - говорится в сообщении.
При этом НБУ акцентирует - банки однозначно должны предупреждать клиентов заранее о росте тарифов.
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"Это требование законодательства. Банк должен предупредить клиентов об изменениях тарифов за 30 дней. Иначе - он нарушает права клиентов. Клиент не должен выуживать информацию", - отмечается в сообщении.
В случае, если банк уже "обманул" таким образом, то НБУ советует сначала прислать письменную жалобу на имя руководства банка и дождаться официального ответа. Если банк не отвечает или пытается обойти аргументы клиента, следует обращаться в НБУ.
Украинцы активно обсуждают ситуацию в комментариях под постом регулятора:
"Именно так! А самим банкам вы это доносите? Потому что они размещают только в дебрях своего сайта и больше нигде, ни гу-гу об этом! Похоже для "отмазки" в случае чего или для галочки, так "вежливо заботятся" о 100% донесении информации до клиента"
"Это беспредел какой-то"
"Що значить рекомендуєте? Ви регулятор, вимагайте"
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