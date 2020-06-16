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Бунт в центре Киева вспыхнул с новой силой, улица окрасилась в красный: кадры волнений

Одесский активист Сергей Стерненко вместе с приверженцами устроил протестную акцию под Шевченковским райсудом Киева, которая затем перешла под дом президента Владимира Зеленского, а также к месту предполагаемого проживания генпрокурора Ирины Венедиктовой

В понедельник, 15 июня, Шевченковский районный суд Киева отправил Стерненко, обвиняемого в убийстве, под круглосуточный домашний арест на 60 суток.

Об избрании такой меры пресечения ранее ходатайствовали прокуроры. При этом представители защиты заявили, что намерены подавать апелляцию.

На момент вынесения вердикта под зданием суда не утихали волнения. Сторонники обвиняемого зажгли файеры, из-за чего вся улица оказалась «окрашена» в ярко-красный цвет.

Выступая под домом Зеленского, Стерненко заявил, что главный судья Шевченковского райсуда Киева, таки даст объяснение и будет пересмотр судебного решения - речь об изменении адреса домашнего ареста.

Беда в семье Порошенко, политика срочно доставили в больницу: что известно на данный момент

В семье бывшего президента Украины Петра Порошенко произошло горе, в больнице оказался его отец

Об этом заявил политтехнолог Тарас Березовец у себя в Telegram-канале.

«У Алексея Порошенко, отца Петра Порошенко, случился геморрагический инсульт. Он находится в одной из клиник Киева. Его состояние оценивается как стабильное», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что это не первый инсульт у отца Порошенко. В 2007-м он уже попадал в больницу с аналогичным диагнозом. Тогда причиной было то, что мужчина тяжело работал.

Кабмин внезапно решил изменить правила выплат: что будет с субсидиями и как получить деньги

Украинское правительство заявило о желании раздать гражданам наличку, но получат деньги далеко не все

Согласно обновленному плану работы правительства, среди долгосрочных приоритетов теперь есть адресное предоставление жилищных субсидий населению. Вот именно они будут выдаваться людям на руки при помощи наличного расчета.

Кроме того, на адресную систему выплат переходят те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Вместе с тем, малообеспеченных граждан будут стимулировать искать работу или открывать собственное дело.

НБУ разогнал доллар и евро в разные стороны, появился новый курс валют: чего ждать в обменниках

Курс валют в Украине 16 июня разорвется пополам из-за гривны, которая заставит доллар и евро разойтись в разные стороны

Согласно данным регулятора, доллар подорожал сразу на одиннадцать копеек. К средине прошлого дня, как утверждают в НБУ, доллар поднялся еще выше, однако гривне удалось отбить часть позиций. А вот евро наоборот, потеряет половину копейки.

100 долларов – 2684,4 гривны (+11,37)

100 евро – 3020,62 грн (-0,57).

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам озвучили новые расценки и предупредили об отмене льгот.

Также Politeka писала, что Нацбанк кардинально изменил курс валют, доллар и евро разогнало в разные стороны: что происходит.