Тина Кароль в годовщину своей свадьбы поделилась уникальным видео

Семь лет назад в семью популярной украинской певицы пришла трагедия: после долгой борьбы с раком скончался ее муж, продюсер Евгений Огир. Кароль очень тяжело пережила эту потерю и до сих пор регулярно вспоминает о покойном супруге.

Так, звезда поделилась архивным видео с Огиром в разделе Сториз своего Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, кадры перепостил один из фан-аккаунтов певицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

15 июня исполнилось 12 лет с момента свадьбы Кароль и Огира. Пара официально расписалась в январе, а в июне прошло их венчание. В своем Инстаграм певица написала, что для нее этот день всегда будет особенным.

На опубликованных ею кадрах можно увидеть Кароль в свадебном платье и фате. Они с Огиром пьют шампанское, а затем целуются под счастливые возгласы гостей.

«Тиночка поделилась видео со свадьбы…уже 12 лет», - говорится в подписи к публикации.

Некоторые поклонники звезды при этом отметили, что ей не стоит продолжать «жить прошлым».

«Да, красивая была пара. Как жаль, что так мало пожили. но нужно жить дальше», «Зачем? Нельзя жить прошлым...», «Счастья вам дорогая», - пишут люди в комментариях к видео.

Напомним, загадочная Тина Кароль взбудоражила словами об особенном дне, сеть кипит: «Вышла замуж».

Как сообщала Politeka, Кароль растрогала признанием о покойном муже и показала редкое фото: «Иная близость».

Также Politeka писала, что Кароль в белоснежном купальнике задрала стройную ножку ради жаркого кадра: "Без Балана расцвела".