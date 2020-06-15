34-летний норвежский скрипач и певец с беларускими корнями Александр Рыбак, победитель "Евровидения-2009", рассказал, почему подсел на снотворное

Как передает Politeka.net, звезда поделился свежими кадрами и историей из жизни в своем микроблоге в Инстаграм. Как известно, Рыбак недавно признался, что борется с зависимостью от лекарственных препаратов. Одним из них является снотворное.

Александр поведал причины, почему не мог спать и что его подвергло обратиться за помощью препаратов.

По словам скрипача, он обладает очень чувствительной натурой - вплоть до того, что может лишиться сна, посмотрев плохие новости на телевидении или фильм ужасов.

Но одна из причин выбивается из ряда - оказывается в подростковом возрасте Александр подвергся нападению сверстника, что очень сильно на него повлияло.

"Многие из вас спрашивали меня, почему я начал принимать снотворное.😅 Ну, всю свою жизнь я был очень чувствительным. 👦🏻 Когда я впервые в детстве случайно посмотрел новости по телевизору, я не мог спать или разговаривать в течение многих дней. В 14 лет мальчик ударил меня в живот так сильно, что это навсегда надломило мою нервную систему; Моя первая любовь 🖤, мой первый фильм ужасов 😰, все эти эмоции приносили бессонницу. Таким образом, вы можете себе представить, как трудно было заснуть, когда я посетил крупнейшее музыкальное шоу в мире! 🌍", - откровенно поделился Рыбак.

В настоящее время певец, впервые за последние 11 лет, может спать без лекарств. Рыбак рассказал, как добился такого результата. По его словам, нужно найти свое "счастливое место", которое расслабляет. Для него это - пианино.

"... и играть Дебюсси и Рахманинова, пока я не почувствую сонливость. А какое ваше счастливое место? Найдите такое, затем ложитесь спать и мечтайте о чем-нибудь приятном 😋", - посоветовал музыкант.

Пользователи кинулись комментировать пост Рыбака:

"Рада, что всё налаживается! 🤗♥️"

"Большое спасибо за то, что делишься"

"Мое счастливое место - моя кровать 😂❤️"

"Я так рад, что ты снова спишь, Александр. Мы любим тебя так сильно. Не забывай это"

Напомним, что 10 лет спустя: как выглядит и чем занимается победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак

Как раньше писала Politeka, "Такого еще не было": грандиозный финал "Евровидение 2020" все же состоялся, эксклюзивные кадры