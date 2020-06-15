34-летний норвежский скрипач и певец с беларускими корнями Александр Рыбак, победитель "Евровидения-2009", рассказал, почему подсел на снотворное

Как передает Politeka.net, звезда поделился свежими кадрами и историей из жизни в своем микроблоге в Инстаграм. Как известно, Рыбак недавно признался, что борется с зависимостью от лекарственных препаратов. Одним из них является снотворное.

Александр поведал причины, почему не мог спать и что его подвергло обратиться за помощью препаратов.

По словам скрипача, он обладает очень чувствительной натурой - вплоть до того, что может лишиться сна, посмотрев плохие новости на телевидении или фильм ужасов.

Но одна из причин выбивается из ряда - оказывается в подростковом возрасте Александр подвергся нападению сверстника, что очень сильно на него повлияло.

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"Многие из вас спрашивали меня, почему я начал принимать снотворное.😅 Ну, всю свою жизнь я был очень чувствительным. 👦🏻 Когда я впервые в детстве случайно посмотрел новости по телевизору, я не мог спать или разговаривать в течение многих дней. В 14 лет мальчик ударил меня в живот так сильно, что это навсегда надломило мою нервную систему; Моя первая любовь 🖤, мой первый фильм ужасов 😰, все эти эмоции приносили бессонницу. Таким образом, вы можете себе представить, как трудно было заснуть, когда я посетил крупнейшее музыкальное шоу в мире! 🌍", - откровенно поделился Рыбак.

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Many of you have asked me why I started with sleep medication.. 😅 Well, my whole life I’ve been highly sensitive. 👦🏻When I accidentally watched the news on TV for the first time as a child, I couldn’t sleep or talk for many days. At 14, a boy hit me in the stomach so hard that it made my nerve system a big mess forever; My first love🖤, my first horror movie😰, all things emotional left me with insomnia. So you can imagine how difficult it was to fall asleep when I attended the biggest music show in the world! 🌍 That’s when I got introduced to sleep medication. And you know the story; years go buy, and the doses become bigger and bigger.😌 NOW I can finally sleep without the pills for the first time in 11 years.😴 I want to share a secret with you, to fall asleep more easily: Find something you love doing (unless it’s watching Netflix) and make it a relaxing routine you repeat each night before bed. 💫🥱 For me it works to sit down at my “happy place”, the piano 🎹 and play Debussy and Rachmaninov until I feel sleepy. What’s your happy place? Find one, then go to bed and dream of something pretty 😋 And never forget to #breathe ❤️ #sleep #rehab #mentalhealth #insomnia @mariusbjellebo 📸

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В настоящее время певец, впервые за последние 11 лет, может спать без лекарств. Рыбак рассказал, как добился такого результата. По его словам, нужно найти свое "счастливое место", которое расслабляет. Для него это - пианино.

"... и играть Дебюсси и Рахманинова, пока я не почувствую сонливость. А какое ваше счастливое место? Найдите такое, затем ложитесь спать и мечтайте о чем-нибудь приятном 😋", - посоветовал музыкант.

Пользователи кинулись комментировать пост Рыбака:

"Рада, что всё налаживается! 🤗♥️"

"Большое спасибо за то, что делишься"

"Мое счастливое место - моя кровать 😂❤️"

"Я так рад, что ты снова спишь, Александр. Мы любим тебя так сильно. Не забывай это"

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