34-летний норвежский скрипач и певец с беларускими корнями Александр Рыбак шокировал публику откровенным признанием

Как передает Politeka.net, артист излил душу в своем микроблоге в Инстаграм, поведав о том, что решил бороться за свою жизнь после долгих лет зависимости от лекарственных препаратов.

Так, Рыбак пожаловался, что постоянное употребление снотворного и антидепрессантов на протяжение 11 лет негативно отразилось на его здоровье.

"Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась... В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни", - рассказал о перенесенных ужасах артист.

По словам Рыбака, решив взять ситуацию под контроль, в январе этого года он начал курс реабилитации и заявил, что "постепенно приходит в порядок".

"Я знаю, что есть много людей, которые борются с подобным, поэтому в течение следующих недель я поделюсь с вами своим опытом, и я буду рад, если кому-то он поможет", - подытожил артист.

Пользователи поддержали Рыбака в комментариях, выразив желание помочь.

"Очень смело с вашей стороны обнародовать эту ситуацию. Вы смелый и сильный, и я горжусь вами за то, что вы честны и несете ответственность. Зависимость - это не шутка, и я не представляю, каково это - страдать от нее".

"Ты самый чудесный человек в мире . Держись пожалуйста, светлая частичка , если ты потухнешь потухнет и мой свет окончательно"

"Я сама сейчас с таким борюсь(( думаю здесь в комментариях, не стоит рассказывать, о подробностях. Но зато я буду знать, что я не одна такая"

"Ты самый сильный человек в мире. Ты наше вдохновение. Твои фанаты гордятся тобой"

"мы здесь, чтобы поддержать тебя и помочь любым возможным способом 💕"

"Сочувствую🥺. Главное не сдавайся! Мы тебя любим!♥️♥️♥️"

Напомним, 23-летний на то время Рыбак одержал заслуженную победу на песенном конкурсе "Евровидение" 16 мая 2009 года. Александр тогда установил абсолютный рекорд в истории этого проекта – набрал 387 баллов. Рыбак снова испытал удачу на "Евровидении" в 2018 году, однако фортуна от него отвернулась, и певец очутился аж на 15 месте.

Напомним, что 10 лет спустя: как выглядит и чем занимается победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак

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