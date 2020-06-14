Выйти на пенсию получится не у всех

Пенсионеров в Украине предупредили о том, что со следующего года "львиная доля" из них продолжат работать, вместо выхода на заслуженный отдых

Об этом сообщает «Главком».

Так, в следующем году пенсионный возраст для женщин будет повышен на полгода. Они будут выходить на отдых с 60 лет.

Уточняется, что это является последним этапом увеличения возраста, когда можно будет выйти на пенсию для женщин. Как известно, целью было "выровнять" возраст, когда мужчины и женщины выходят на заслуженный отдых.

Тем же из украинцев, кто до пенсионного возраста не добрал необходимый минимум рабочего стажа, придется работать дальше. Уточним, что с каждым годом требования к ним будут увеличиваться, из-за чего на отдых они могут просто не выйти. К 2028-му году предел будет увеличен до 35 лет.

В 60 лет смогут выйти украинцы, которые: в 2021 году будут иметь 28 лет рабочего стажа. С каждым годом, до 2028-го, показатель будет увеличиваться на год.

Со следующего года также смогут выйти на пенсию украинцы, у которых есть от 18 до 28 лет рабочего стажа. С каждым годом показатель, аналогично, будет увеличиваться на год.

Тем же из украинцев, кому на момент выхода на пенсию будет 65 лет и старше, потребуется от 18 лет стажа.

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