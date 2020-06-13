В стенах украинского парламента появился проект закона, который разрешит забирать полученные украинцам выплаты через суд

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Так, проект закона №3551 «О внесении изменений в Закон Украины «О судебном сборе» по обеспечению стабильного исполнения законодательства о верификации государственных выплат» предусматривает принудительное взыскание выплат с граждан, которые получили государственную помощь.

Это будет касаться тех граждан, которые: скрыли свое материальное состоянии при назначении помощи, и отказываются возвращать помощь; лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов и не хотят добровольно возвращать полученную социальную помощь.

Подавать в суд на украинцев, согласно тексту документа, смогут органы социальной защиты населения.

Уточним, что на сегодняшний день, если органы власти требуют вернуть пенсии, выплаты, субсидии или другой вид социальной помощи, то вопрос должен решаться только через суд. Однако проблема заключалась в том, кто будет платить судебный сбор в размере 2102 гривен.

Если проект закона примут, то данная проблема будет устранена.

До этого мы писали, что в правительстве Украины уже есть расчеты, а также соответственный законопроект о поддержке украинских пенсионеров и повышении пенсионных выплат.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, государство будет продолжать поддерживать людей старшего возраста. В частности, будет повышена пенсия определенной возрастной группе, а именно людям старше 75 лет. Их выплаты поднимут на 500 грн. Такое повышение называют ежемесячной пенсионной надбавкой.

Напомним, украинские пенсионеры будут получать больше: кого ждут повышения, "тем, кто проработал..."

Как сообщала Politeka, дополнительные выплаты получат украинцы.

Также Politeka писала, что украинцам раздадут новые деньги, кто и на сколько "разбогатеет" с 1 июля.