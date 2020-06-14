24-летняя украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук показала жаркий кадр, сделанный во время отдыха на пляже

Как известно, после свадьбы украинская легкоатлетка отправилась со своим мужем, также спортсменом, в свадебное путешествие на Мальдивы. И вот сейчас одна из самых красивых наших спортсменок решила поделится впечатляющими фотографиями на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

На снимке Марина с мужем запечатлены в страстном поцелуе, катаясь на качелях над лазурным океаном. До этого, по всей видимости, парочка искупалась, так как их тело и волосы влажные от воды.

"Ты мой рай", - говорится в подписи к фото.

Фотография невероятно понравилась пользователям в соцсетях. Меньше чем за полчаса, снимок набрал свыше 3 тысяч лайков.

Ранее мы сообщали, Марина застыла в напряженной и соблазнительной позе на одном из опубликованных в Инстаграм фото.

«Сейчас самое время для упорных тренировок 😏 Но мне нравится чувствовать, что я работаю», - говорится в сообщении.

Девушка предстала в облегающем спортивном наряде, продемонстрировав безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Также мы рассказывали, как Бех-Романчук позировала со спины, вызвав восторг крепким "орешком". Ее засняли во время тренировки. Красотка присела на одно колено и с мячом в руках.

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