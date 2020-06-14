Стало известно, к какой инфляции следует готовиться украинцам после карантина

Как передает Politeka.net, такое заявление во время брифинга сделал глава НБУ Яков Смолий.

В частности, украинцев предупредили об умеренном росте инфляции, которая будет расти со стабилизацией потребительского спроса на товары не первой необходимости.

Смолий напомнил, что за период апреля-мая месяца в Украине отсутствовало резкое давление инфляции из-за ограничительных мер и смены спроса среди украинского потребителя, но в ближайшее время этот показатель вновь будет постепенно повышаться.

«После нескольких месяцев пребывания на низких отметках инфляция будет расти умеренными темпами. Но вероятно, она будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем прогнозировалось», — озвучил глава госрегулятора на брифинге.

Стоит добавить, что на сегодняшний день уровень инфляции в Украине составляет 1,7%, хотя эксперты ранее прогнозировали резкий скачок до отметки в 4-6%.

"Объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются меньше докризисного уровня, в то же время экспорт сокращается менее существенно", - объяснил Смолий и добавил, что за счет таких процессов гривна получает шанс на укрепление.

Ранее правительство прездставило прогноз, согласно которому, в 2020 году экономика Украины упадет на 4-8%.

Ожидания таковы, что кризис быстро не закончится, а уровень украинского ВВП может падать на продолжении целого года.

В прогнозе от Кабмина говорится, что 2020 год будет крайне сложным, украинцев ожидает: падение экспорта и импорта (на 10% и 14,5% соответственно), рост дефицита бюджета (до 8% ВВП) и повышение уровня безработицы (до 9,5%).

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