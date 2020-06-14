Экономический кризис добьет Украину, появился печальный прогноз: "Не стоит ждать..."

Экономический кризис будет усугубляться, а украинцам пока не следует ожидать повышения зарплат и уровня жизни.

Подобный прогноз озвучил аналитик Олег Пендзин.

Специалисты ухудшили свои ожидания, прогнозируя в 2021 году восстановление уровня ВВП в Украине лишь на 1,1%, тогда как раньше в МВФ предсказывали рост в 2,5%.

Олег Пендзин предупредил, что и эти цифры, озвученные МВФ, нужно будет корректировать в негативную сторону, поскольку еще не известно, как страна оправится от последствий карантина.

Он также предупредил, что наша страна входит во времена тяжелого и затяжного кризиса, поэтому украинцам не стоит ожидать никаких улучшений к концу 2020 года.

Доллар резко взлетит после выходных, новый курс валют от НБУ: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 14 июня переменится в другую сторону, доллар и евро застынут в преддверии мощнейшего удара по гривне.

Так, согласно прогнозу, сегодня сто долларов обойдутся вам в 26,5999 гривен. А уже в понедельник валюте подпрыгнет до 2673,03 грн (+13,04).

Аналогичная ситуация будет и с курсом евро: валюта будет сегодня продаваться по 3017,23 грн, а в понедельник подорожает до 3021,19 гривен (+3,96).

Украинцам пригрозили новым усилением карантина, срочное заявление Ляшко: "На каждом шестом объекте..."

Смягчение карантина, а также тотальное нарушение правил, прописанных Кабмином, привели к тому, что в Украине с каждым днем растет количество заболевших.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предположил, что именно ослабление карантина повлияло на рост заболеваемости.

"Мы связываем увеличение количества случаев выявления китайского вируса, которые регистрируются в течение последних трех дней, со смягчением карантинных мероприятий", - отметил санврач.

По его словам, власти по-прежнему не намерены усиливать карантин по всей стране и снова вводить жесткие ограничительные меры, но при этом в областях, где в течение трех дней подряд наблюдаются признаки усиления эпидемии, местные органы власти должны принять соответствующие меры.

Украинцы получат ежемесячную прибавку к пенсии, но повезет не всем: кто останется без денег

Украинских пенсионеров ожидает новая надбавка к пенсии

В правительстве Украины уже есть расчеты, а также соответственный законопроект о поддержке украинских пенсионеров и повышении пенсионных выплат.

По словам главы Минсоцполитики Марины Лазебной, государство будет продолжать поддерживать людей старшего возраста. В частности, будет повышена пенсия определенной возрастной группе, а именно людям старше 75 лет. Их выплаты поднимут на 500 грн. Такое повышение называют ежемесячной пенсионной надбавкой.

Известно также, что уже с 1 июля в Украине должны повысить минимальный прожиточный минимум до 2 118 гривен. Таким образом, размер минимальной пенсии также поднимется до 1712 грн. А с 1 декабря нынешнего года планируют повышение еще на 57 гривен.

Напомним, украинские пенсионеры будут получать больше: кого ждут повышения, "тем, кто проработал..."

Как сообщала Politeka, дополнительные выплаты получат украинцы.

Также Politeka писала, что украинцам раздадут новые деньги, кто и на сколько "разбогатеет" с 1 июля.