Экономический кризис будет усугубляться, а украинцам пока не следует ожидать повышения зарплат и уровня жизни

Подобный прогноз озвучил аналитик Олег Пендзин, передает Обозреватель.

Как известно, на днях МВФ рассказал о дальнейшем развитии экономической ситуации в Украине вплоть до 2025 года.

Специалисты ухудшили свои ожидания, прогнозируя в 2021 году восстановление уровня ВВП в Украине лишь на 1,1%, тогда как раньше в МВФ предсказывали рост в 2,5%.

Олег Пендзин предупредил, что и эти цифры, озвученные МВФ, нужно будет корректировать в негативную сторону, поскольку еще не известно, как страна оправится от последствий карантина.

«А мы сейчас видим стремительный рост больных вирусом, если цифры будут ухудшаться, вполне возможно, что мы вернемся к жесткому карантину. Тогда об украинской экономике можно будет говорить только в прошлом времени», – объяснил финансовый эксперт.

Он также предупредил, что наша страна входит во времена тяжелого и затяжного кризиса, поэтому украинцам не стоит ожидать никаких улучшений к концу 2020 года.

«Гарантировано до конца этого года ничего не будет. В лучшем случае в январе следующего года у нас будет 1% роста. А это, по сути, ничего. Когда мы падаем на 8%, а в следующем выросли на 1%, то это лишь означает, что мы упали на 7% по отношению к 2019 году», – подытожил аналитик в общении с журналистами.

Ранее правительство прездставило прогноз, согласно которому, в 2020 году экономика Украины упадет на 4-8%. Ожидания таковы, что кризис быстро не закончится, а уровень украинского ВВП может падать на продолжении целого года.

В прогнозе, озвученным правительством, сказано, что 2020 год будет крайне сложным, украинцев ожидает: падение экспорта и импорта (на 10% и 14,5% соответственно), рост дефицита бюджета (до 8% ВВП) и повышение уровня безработицы (до 9,5%).

Ожидается, что больше всех пострадают те, кто работает в сфере промышленности, а также оптовой и розничной торговли.

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