Украинских пенсионеров ожидает новая надбавка к пенсии

В правительстве Украины уже есть расчеты, а также соответственный законопроект о поддержке украинских пенсионеров и повышении пенсионных выплат.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, государство будет продолжать поддерживать людей старшего возраста. В частности, будет повышена пенсия определенной возрастной группе, а именно людям старше 75 лет. Их выплаты поднимут на 500 грн. Такое повышение называют ежемесячной пенсионной надбавкой.

"Мы будем продолжать поддерживать людей. Я о повышении пенсий определенной возрастной группы. Людям старше 75 лет мы хотим повысить пенсии на 500 грн. Это будет ежемесячная такая пенсионная надбавка", - сказала она.

Известно также, что уже с 1 июля в Украине должны повысить минимальный прожиточный минимум до 2 118 гривен. Таким образом, размер минимальной пенсии также поднимется до 1712 грн. А с 1 декабря нынешнего года планируют повышение еще на 57 гривен.

Также ранее сообщалось, что требования к стажу для украинцев теперь будут повышаться ежегодно, и до 2028 года каждый второй пенсионер будет выходить на пенсию уже в 63 или 65 лет, а не в 60.

Кроме того, в 2021-м повысят пенсионный возраст для женщин – с 59,5 до 60 лет. Это будет последний этапом пересмотра возраста выхода на заслуженный отдых, в результате которого женщины и мужчины сравняются в своих правах.

Напомним, украинские пенсионеры будут получать больше: кого ждут повышения, "тем, кто проработал..."

Как сообщала Politeka, дополнительные выплаты получат украинцы.

Также Politeka писала, что украинцам раздадут новые деньги, кто и на сколько "разбогатеет" с 1 июля.