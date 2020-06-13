Одна из самых красивых женщин в мире Изабель Гулар показала свою фигуру в соблазнительном купальнике на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, топ-модель Изабель Гулар сейчас находится в Сен-Тропе, куда отправилась сразу после вынужденного карантина из-за китайского вируса. Модель Victoria’s Secret наслаждается отдыхом, плавает, загорает и гуляет на природе.

Не забывает она и о своих поклонниках, которых она радует снимками с отдыха: позирует в купальнике или примеряет обворожительные вечерние и коктельные наряды. В этот раз она показала жгучий снимок в ярком купальнике.

На новом фото она позирует в бикини ярко-зеленого оттенка. 35-летняя красавица стоит на дереве, повернувшись к камере полубоком, выгнув спину назад. Такая поза и ракурс выгодно подчеркнули подтянутое тело модели - ее тонкую талию, кубики пресса, упругие ягодицы и длинные ноги.

Чтобы продемонстрировать свои волосы в выгодном свете, девушка тряхнула роскошными волосами так, чтобы они развевались на ветру. Яркий снимок пришелся по вкусу многочисленным пользователям сети, которые следят за страницей красавицы.

Они сразу принялись хвалить фигуру девушки, восхищаясь ее красотой и изысканностью.

"Ух какая женщина, какая женщина", "Сердечный приступ от такой красоты", "Твоя фигура 💚", "Нереальная", "Такая счастливая", "Фигуре любой позавидует".

Напомним, что Изабель Гулар является одной из самых красивых и востребованных моделей во всем мире. Она на протяжении уже более 10 лет является одной из "ангелов" известного бренда белья. А вот в 2007 года она попала в список "Самых красивых людей мира".

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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