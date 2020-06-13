Пенсійний фонд України затвердив середній показник зарплати для розрахунку пенсій

Як з'ясувалося, розмір середньої зарплати зменшився. У квітні він склав 9 325,93 грн. Порівняно з березнем показник знизився на 579,46 гривень.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба фонду.

"Затверджено показник середньої заробітної плати за квітень 2020 року, яка у відповідності з Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", - йдеться в повідомленні.

Також раніше повідомлялося, що вимоги до стажу для українців тепер будуть підвищуватися щорічно, і до 2028 року кожен другий пенсіонер буде виходити на пенсію вже в 63 або 65 років, а не 60.

Крім того, у 2021-му підвищать пенсійний вік для жінок – з 59,5 до 60 років. Це буде останній этапом перегляду віку виходу на заслужений відпочинок, у результаті якого жінки і чоловіки зрівняються у своїх правах.

Нагадаємо, що пенсійний фонд направив на фінансування 3,1 млрд гривень.

"12 червня 2020 Пенсійний фонд України, згідно затвердженого графіку, продовжує фінансування пенсій червня. На пенсійні виплати сьогодні направлено 3, 1 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 21 млрд грн", - йдеться в повідомленні пенсійного фонду.

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