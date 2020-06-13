С 1 июля в Украине вырастут платежки за коммунальные услуги. В частности, подорожает газ для потребителей - украинцы будут платить за голубое топливо почти по такой же цене как и промышленность

Связано это с тем, что с 1 июля в Украине прекратит действовать постановление правительства о ценообразовании на газ и стоимость будет регулировать рынок.

В среднем украинцам, использующим газовую кухонную плиту, придется выкладывать на 20-30 гривен в месяц больше.

Правда, те, кто используют газ для отопительных котлов, и жители частного сектора почувствуют разницу осенью, когда платежки увеличатся в среднем на 500-600 гривен.

Кроме того, все украинцы обязаны ежемесячно вносить абонплату за газ, которая не зависит от цены и объемов потребления, пишет "Обозреватель". С июля эта абонплата вырастет в среднем на 24% и размер повышения будет у всех разный. Сумма повышения будет зависеть от двух факторов – от поставщика, а также от того, сколько потребитель использовал газа за предыдущий год.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал, повлияет ли сотрудничество с МВФ и получение кредита на ситуацию с тарифами на коммуналку.

По словам главы правительства, в новой программе сотрудничества Украины с МВФ отсутствуют жесткие требования по повышению коммунальных тарифов.

Шмыгаль заявил, что в ближайшее время не ожидается скачков рыночной цены на газ.

«В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны переплачивать за отопление, если в тарифах заложены 6500 грн за газ?», - разъяснил глава Кабмина.

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

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