В Нацбанке спрогнозировали ждет ли Украину повышение общего уровня цен на товары и услуги
В дальнейшем инфляция будет расти умеренными темпами, но вероятно она будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем прогнозировалось. Об этом сообщил глава Национального банка Яков Смолий во время пресс-брифинга.
Регулятор сообщил, что инфляционное давление в апреле-мае было слабым из-за ощутимого падения потребительского спроса на продукты питания и товары не первой необходимости.
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"После нескольких месяцев пребывания на низких отметках инфляция будет расти умеренными темпами. Но вероятно, она будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем прогнозировалось", - сказал Смолий.
Он пояснил, что сейчас на цены в Украине влияет низкий потребительский спрос населения – инфляция сейчас составляет 1,7%, хотя ранее НБУ прогнозировал показатель на уровне 4-6%. Кроме того, благоприятной остается ситуация на валютном рынке и с мировыми ценами на энергоресурсы.
Ведь с начала апреля предложение валюты на межбанковском рынке превышает спрос.
"Объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются меньше докризисного уровня, в то же время экспорт сокращается менее существенно", - заявил Смолий.
Он также добавил, что в следствие этого гривна укрепилась, а Национальный банк, пользуясь благоприятной ситуацией, с начала апреля выкупил в международные резервы около 1,8 млрд долларов.
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