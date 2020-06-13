Курс валют в Украине сегодня, 13 июня, очень удивит украинцев

В частности, государственный регулятор традиционно опубликовал новый курс валют, который начнет действовать с 13 июня.

Так, Национальный банк неожиданно ослабил гривну по отношению к курсам доллара и евро.

Что касается межбанка, то курс доллара на нем вырос на 9 копеек до 26,78 грн/$. За евро придется отдать 30,26 гривен (снизился на 10 копеек).

12 июня Украина официально стала участником Программы расширенных возможностей НАТО

Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а вдобавок прикрепил скрин объявления на сайте Североатлантического Альянса.

Украинская сторона подала заявку на участие в программе НАТО еще в январе текущего года по распоряжению президента Владимира Зеленского.

После этого шли долгие дипломатические переговоры, которые увенчались успехом 12 июня. Теперь Украина стала еще на шаг ближе к тому, чтобы стать полноценным членом НАТО.

Кабинет министров решил перейти к новым ослаблениям карантина в Украине с 15 июня

Правительство с 15 июня откроет КПВВ в сторону оккупированного Крыма и неподконтрольных районов донбассов. Лица, которые въезжают с этих территорий в Украину не обязаны проходить обсервацию.

В то же время, людей могут не пропустить, если они откажутся сидеть дома на самоизоляции под контролем приложения "Дія".

Российская Федерация не планирует идти на деэскалацию конфликта на Донбассе

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС со ссылкой на отчет ОБСЕ.

Так, беспилотнику СММ ОБСЕ удалось зафиксировать факт вторжения российской военной колонны, в составе которой было не менее 30 тентованных грузовиков.

По информации международных наблюдателей, российская колонна вторглась на территорию Украины, минуя официальные пункты пропуска на Донбассе.

Напомним, что украинцы рекордно обеднели на карантине, платить за коммуналку нечем: "Денег хватит на две недели".

Как сообщала Politeka, людям пришлось толпиться в переполненной электричке из Киева, фото: "Пламенный привет от работников ЖД".

Также Politeka писала, что Ляшко "поселили" в одном из кафе Киева, фото: "дезинфицирует взглядом".



