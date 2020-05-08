Известная украинская певица Гайтана показала соблазнительный домашний образ

На кадрах Гайтана позирует в блузке с большим декольте. Образ певица дополнила украшением на шее и стильной укладкой волос. Красавица танцевала перед камерой и пела, выключив звук. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Итак! Читайте по губам и угадайте, припев какой песни я пою?", - написала Гайтана.

Фанаты начали активно угадывать песню, которую пела звезда:

"Каждой каплей", "Капли дождя", "Я буду каждой каплей дождя- а-а любить твое тело-о я буду каждой каплей дождя-а-а любить твое тело любить себя)", "Каждой каплей дождя, это навеяно дождливой погодой в Киеве?", "Если бы за правильный ответ был приз - встреча с Гайтаной,так мы бы выиграли".

Ранее мы сообщали, что Гайтана сняла лифчик и засветила лишнее в легком платье.

На фото Гайтана позирует в зеленом платье и босоножках. Волосы у певицы в этот раз были распущены, звезда улыбалась на камеру и смотрела прямо в объектив.

"У вас есть хоть один человек, который знает вас настолько хорошо, чтобы сквозь маски соц.сетей чувствовал о чём вы молчите? Если да, вы счастливчик", - написала Гайтана.

Сообщалось, что известная украинская певица Гайтана показала семейное фото в Инстаграм.

На фото Гайтана позирует в коротком платье. Рядом с ней стоит муж в футболке и шортах, а руками они подняли совместную дочь, которая была одета в сарафан или платье, а также штанишки и кроссовки. На фото семья улыбалась. На фоне можно увидеть зелень, фонарь и строения. Семейство гуляло на территории ВДНХ в Киеве.

Напомним, экзотическая Гайтана сняла белье ради соблазнительной фотосессии, личные кадры

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